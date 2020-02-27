В Севастополе 59 классов закрыты на карантин по ОРВИ

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Севастополе ниже эпидемического порога на 16,6%. На неделе с 17 по 23 февраля диагноз ОРВИ был поставлен 2055 жителям.

Как сообщило Управление Роспотребнадзора, в Республике Крым и Севастополе отмечается тенденция к стабилизации уровня заболеваемости. В Крыму эпидпорог, наоборот, превышен на 40%.

За прошедшую неделю в Республике Крым частично учебный процесс приостанавливался в 37 школах, в которых на карантин были закрыты 83 класса. В 17 дошкольных учреждениях закрыты 28 групп. 6 школ республики были закрыты полностью.

В Севастополе в 21 школе города были закрыты 59 классов, в 3 дошкольных учреждениях – 5 групп.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта hotgeo.ru

Источник: Вести.Севастополь