В Севастополе 7 января на время крестных ходов перекроют часть улиц

На Северной стороне: площадь Кролевецкого – участок улицы Челюскинцев, от Кролевецкого до улицы Богданова – участок Богданова, от Челюскинцев до пересечения с улицей Приморская.

Маршрут хода в центре: участок Большой Морской, от Адмирала Октябрьского до площади Лазарева – площадь Лазарева – проспект Нахимова – площадь Нахимова – улица Ленина, от площади Нахимова до дома №9.

Ограничения для транспорта будут действовать с 11:30, ориентировочно, до 13:00.

Граждане Таджикистана попали в смертельную аварию в России Два человека погибли в результате столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Тюменской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на …



Симферопольцу грозит до 20 лет заключения за распространение наркотиков У 47-летнего жителя столицы Крыма изъяли 20 свёртков и один пакет с веществом растительного происхождения и два мобильных телефона. Экспертиза …



В Севастополе 7 января на время крестных ходов перекроют часть улиц Ограничения для транспорта будут действовать с 11:30, ориентировочно, до 13:00. Маршрут хода в центре: участок Большой Морской, от Адмирала Октябрьского …



У россиянок появится новый стимул рожать детей в 2020 году В 2020 году Фонд социального страхования повысит размер декретных выплат.«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска …

