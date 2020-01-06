В Севастополе 7 января на время крестных ходов перекроют часть улиц

6 января 2020     11
В Севастополе 7 января на время крестных ходов перекроют часть улиц

Ограничения для транспорта будут действовать с 11:30, ориентировочно, до 13:00.

Маршрут хода в центре: участок Большой Морской, от Адмирала Октябрьского до площади Лазарева – площадь Лазарева – проспект Нахимова – площадь Нахимова – улица Ленина, от площади Нахимова до дома №9.

На Северной стороне: площадь Кролевецкого – участок улицы Челюскинцев, от Кролевецкого до улицы Богданова – участок Богданова, от Челюскинцев до пересечения с улицей Приморская.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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