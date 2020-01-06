В Севастополе 7 января на время крестных ходов перекроют часть улиц

Ограничения для транспорта будут действовать с 11:30, ориентировочно, до 13:00.
Маршрут хода в центре: участок Большой Морской, от Адмирала Октябрьского до площади Лазарева – площадь Лазарева – проспект Нахимова – площадь Нахимова – улица Ленина, от площади Нахимова до дома №9.
На Северной стороне: площадь Кролевецкого – участок улицы Челюскинцев, от Кролевецкого до улицы Богданова – участок Богданова, от Челюскинцев до пересечения с улицей Приморская.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь