В Севастополе 9 военных оркестров покажут плац-концерты

9 июня 2019     17
В Севастополе 9 военных оркестров покажут плац-концерты

В понедельник, 10 июня, в Севастополе откроется III Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии «Всегда на страже». Приедут 300 музыкантов из Москвы, Симферополя, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Пятигорска.

Перед главным входом в музей-заповедник «Херсонес Таврический» в 18:30 пройдет плац-концерт военного оркестра Центра материально-технического обеспечения войск национальной гвардии РФ. А в 19:00 уже в Античном театре выступит еще один московский коллектив – Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии.

11 июня в 19:00 все оркестры – участники фестиваля – выступят на плацу Михайловской батареи.

12 июня, в День России, в 16:00 музыканты марш-парадом пройдут по улице Ленина от Севастопольского центра культуры и искусств до площади Нахимова и там состоится концерт. Он продлится до 22 часов и завершится исполнением гимна России и фейерверком.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с официального сайта правительства Севастополя

Источник: Вести Севастополя

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