В Севастополе 9-классники проходят итоговое собеседование

Сегодня в России все ученики 9 классов проходят итоговое собеседование по русскому языку. Оно проходит в эти минуты и в Севастополе.

Это допуск к государственной итоговой аттестации. За 15 минут надо выполнить 4 задания. Прочитать вслух небольшой тест и пересказать его. Выбрать тему для монолога или диалога. Школьникам предоставляется выбор: описать фотографию, поделиться своим жизненным опытом или какой-то проблемой. Ученики говорят, что задания несложные и считают, что справляются с испытанием хорошо. Если по каким-либо причинам школьник не присутствует на собеседовании, его можно будет пройти ещё раз – 11 марта или 18 мая. И только после успешной сдачи ребёнок получит доступ к ГИА. 5 февраля подобное репетиционное задание проводили для родителей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь