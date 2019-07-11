В Севастополе Land Cruiser врезался в дерево и перевернулся

Сегодня ночью 26-летний водитель снес дерево и умудрился разбить практически неубиваемую модель Тойоты. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, парень был пьян. Он ехал с площади Восставших в сторону улицы Пожарова, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, потом на газон, там врезался в дерево и перевернулся. Перед машины весь смят. Эта модель очень надежная, и возможно, это и спасло водителю жизнь.

От медосвидетельствования молодой человек отказался, и на него возбудили административное дело по части 1 ст. 12.26 кодекса об административных правонарушениях.

Фото “ВКонтакте”/Автопартнер Крым/ДТП ДПС

Источник: Вести.Севастополь