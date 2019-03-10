В севастопольский музей из Москвы передадут два холста стоимостью 50 миллионов рублей

10 марта 2019     52
В севастопольский музей из Москвы передадут два холста стоимостью 50 миллионов рублей

Фрагменты панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» десятилетиями хранились в столице.

Панорама «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.» уже много лет привлекает туристов, повествуя об одной из самых героических страниц истории города-героя. Скоро она пополнится новыми экспонатами.

 
Почти два года на реставрацию

– У нас с 60-х годов хранятся фрагменты панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» художника Франца Рубо, – рассказал «Комсомольской правде – Крым» директор музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов. – Мы уже давно хотели передать их в Севастополь, но только после Крымской весны это стало возможно.

Но перед возвращением куски приведут в порядок. Деньги на реставрацию выделило правительство Москвы.

– По предварительным расчетам, работы обойдутся в 9 миллионов рублей, – отметил Владимир Преснов. – Сейчас фрагменты панорамы хранятся в запасниках, намотаны на специальный вал. Время от времени их мы раскатываем, смотрим на состояние и снова наматываем – так они лучше себя чувствуют.

Реставрация – чистка, укрепление красочного слоя, подмалевка и так далее, еще не началась. Подрядчика определят на электронных торгах, сейчас идет подготовка конкурсной документации.

– На реставрацию большего куска уйдет примерно 1,5 года, меньшего – около 4 месяцев, – сообщил «КП-Крым» директор музея-панорамы «Бородинская битва». – Сами понимаете, что в таких вещах лучше не торопиться, делать нужно все хорошо!

 
Уникальные и бесценные

– Это небольшие, относительно масштабов панорамы, куски: один 4 на 6 метров, второй – 1,5 на 3 метров, – рассказал «Комсомольской правде – Крым» столичный музейщик. – На полотнах изображена часть батальной сцены, огромное количество людей, угадываются и некие персоналии.

Специалист отметил, что фрагменты уникальны и бесценны не только как составляющая панорамы, но и как часть творчества великого художника Франца Рубо.

– Они представляют интерес для частных коллекционеров?

– Не тот случай. Это монументальные полотна, которое требуют специальное пространство для экспонирования, они представляют интерес больше для исследователей, – считает Владимир Преснов.

Музейщики затрудняются назвать коммерческую цену полотен, а вот страховочная стоимость – около 20 и 30 миллионов рублей.

 

Справка

В XIX столетии в Севастополе решался исход Крымской войны. Англия и Франция вытесняли Россию с Балкан и Черного моря. Почти год враг стоял у стен города, прежде чем им удалось взять его.

И в основу панорамы профессор Петербургской Академии художеств Франц Рубо положил один из эпизодов севастопольской эпопеи – бой на Малаховом кургане, где 6 июня 1855 года 75-тысяч русских воинов отразили атаку 173-тысячного англо-французского войска.

Масштабное живописное полотно (14 м×115 м) написали за границей. В 1905 году, к 50-летию героической обороны города, экспозицию открыли в специально построенном здании “Панорама”.

Во время Великой Отечественной войны летом 1942 года “Панорама” попала под бомбежку. Из огня удалось вытащить 86 отдельных фрагментов полотна, которые на корабле отправили на материк, но часть бесценного груза пострадала от морской воды.

В 1954 году панораму восстановили, частично заменив новыми утраченные оригинальные куски и начали водить экскурсии.

 
crimea.kp.ru




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