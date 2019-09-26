В Севастопольский онкодиспансер приехали врачи из Тюмени

Двое онкологов из Тюмени Анастасия Моисеева и Алексей Лебедев теперь будут работать в Севастопольском онкодиспансере.

Анастасия Моисеева имеет сертификат по специальности «Онкология», у Алексея Лебедева – сертификаты по специальностям «Онкология», «Урология», «Радиотерапия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В целом в 2019 году в онкодиспансер пришли 14 новых специалистов.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения, в Севастополе действуют меры социальной поддержки медицинских работников. Врачи особо востребованных специальностей, приезжающие на работу из других регионов страны, получают миллион рублей подъемных, фельдшеры – по 500 тысяч.

Также предусмотрены региональные доплаты медицинским работникам: по 5 тысяч рублей каждый месяц участковым врачам-терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей практики, врачам выездных бригад скорой помощи, по 3 тысячи рублей фельдшерам скорой помощи, по 2,5 тысячи рублей – медицинским сёстрам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь