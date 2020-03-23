В севастопольский call-центр по коронавирусу поступает более 1000 звонков ежедневно

В call-центре на базе Единой дежурной диспетчерской службы Севастополя работают 20 операторов.
Ежесуточно на телефон центра поступает более 1000 обращений, сообщил и.о. главы департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. Операторы перераспределяют звонки, консультируют обратившихся и взаимодействуют с бригадами скорой помощи, других городских служб и штабом волонтёров.
Телефон круглосуточной горячей линии в Севастополе: (8692) 41-77-07.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь