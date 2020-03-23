В севастопольский call-центр по коронавирусу поступает более 1000 звонков ежедневно

23 марта 2020     20
В севастопольский call-центр по коронавирусу поступает более 1000 звонков ежедневно

В call-центре на базе Единой дежурной диспетчерской службы Севастополя работают 20 операторов.

Ежесуточно на телефон центра поступает более 1000 обращений, сообщил и.о. главы департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. Операторы перераспределяют звонки, консультируют обратившихся и взаимодействуют с бригадами скорой помощи, других городских служб и штабом волонтёров.

Телефон круглосуточной горячей линии в Севастополе: (8692) 41-77-07.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Улан-Удэ погиб сорвавшийся с моста мужчина
В Улан-Удэ погиб сорвавшийся с моста мужчина

В Улан-Удэ мужчина погиб, упав с моста на лед. Об этом 23 марта сообщает Ариг Ус online. Инцидент произошел в …


Роспотребнадзор изменит схему подтверждения результатов на COVID-19
Роспотребнадзор изменит схему подтверждения результатов на COVID-19

Роспотребнадзор изменит схему окончательного подтверждения подозрительных результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом «Известиями» сообщили в пресс-службе ведомства в …


Во время пандемии севастопольцев просят помогать одиноким пожилым людям
Во время пандемии севастопольцев просят помогать одиноким пожилым людям

В городе проживает 19715 одиноких пожилых людей. Об этом сообщил глава департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Станислав Борисенко. По …


В севастопольский call-центр по коронавирусу поступает более 1000 звонков ежедневно
В севастопольский call-центр по коронавирусу поступает более 1000 звонков ежедневно

В call-центре на базе Единой дежурной диспетчерской службы Севастополя работают 20 операторов. Ежесуточно на телефон центра поступает более 1000 обращений, …


Спасатели помогли туристам выбраться со склона горы Уч-Кая
Спасатели помогли туристам выбраться со склона горы Уч-Кая

Два человека поднялись на гору по участку с сыпучим грунтом и не смогли спуститься. В воскресенье, в 15:25, поступила информация …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты