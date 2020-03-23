В севастопольский call-центр по коронавирусу поступает более 1000 звонков ежедневно

Ежесуточно на телефон центра поступает более 1000 обращений, сообщил и.о. главы департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. Операторы перераспределяют звонки, консультируют обратившихся и взаимодействуют с бригадами скорой помощи, других городских служб и штабом волонтёров.

В call-центре на базе Единой дежурной диспетчерской службы Севастополя работают 20 операторов.

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В севастопольский call-центр по коронавирусу поступает более 1000 звонков ежедневно В call-центре на базе Единой дежурной диспетчерской службы Севастополя работают 20 операторов. Ежесуточно на телефон центра поступает более 1000 обращений, …

