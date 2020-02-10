В севастопольских больницах пищеблоки закрывают на ремонт

Севастопольские больницы закрывают пищеблоки. Пока там идёт ремонт, кормить пациентов будет сторонняя организация. Как теперь готовят диетическое питание, заметна ли разница во вкусовых качествах блюд и вернутся ли на рабочие места повара севастопольских больниц?

Суп с вермишелью и щи, говяжьи котлеты с рисом, гречневая каша. За день цех должен накормить почти тысячу пациентов севастопольских больниц. И никаких пятнадцати советских диетических столов – стандарты давно изменились.

«Основной вариант диеты, гипоаллергенные диеты, низкокалорийные – все они объединяются. И поварам легче готовить. Чем меньше диет, тем они чётче работают», – говорит Татьяна Захарова,врач-диетолог компании-аутсорсера.

И эти же стандарты предполагают индивидуальный подход. Поэтому на работу в цех берут только специалистов, которые уже имеют опыт в лечебном питании.

«Встречаются такие пациенты, у которых есть определённые случаи непереносимости лактозы, соли или сахара. Для них мы готовим всё отдельно», – пояснил Андрей Шостак, повар компании-аутсорсера.

Пока аутсорсинговый цех обслуживает две больницы – №1 и №5. Чтобы работать с медучреждениями, компании потребовалось дополнительное оборудование.

«Мы купили новый пароконверктомат, который помогает нам в приготовлении лечебного питания, мясных изделий на пару, омлетов на пару, запеканок», – сообщила Ирина Нашатырёва, технолог производства компании-аутсорсера.

Готовят под ежедневным контролем сотрудников больниц, а доставляют уже самостоятельно.

Для первых блюд используются термосы, а для вторых закупили специальные термоконтейнеры. Они могут держать тепло до 12 часов. Но это совсем не нужно, потому что по СанПинам доставить блюдо в больницы должны за 2 часа.

В первой городской больнице пищеблок уже месяц как не работает. Сейчас там ремонт, повара отправлены по домам.

«Мы им предоставили выходное пособие. Они от нас ушли, но мы надеемся, что они к нам вернутся, и готовим для них красивое, хорошее и удобное рабочее место», – говорит Андрей Коситченков, и.о. главного врача городской больницы №1.

Работникам столовой осталось только обработать термосы и разлить суп по тарелкам. Говорят: пациенты находятся в отделениях не так долго, чтобы заметить кардинальные перемены.

Контракт с аутсорсинговой компанией расторгнут через несколько месяцев, когда все пищеблоки приведут в порядок. Работать так на постоянной основе в больницах не собираются и надеются, что в следующем году повара, попавшие под сокращение, к ним вернутся.

Евгения Квашнина, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь