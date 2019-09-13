В Севастопольских дворах выросло число ДТП с участием детей

Об этом Вести ФМ рассказала начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД по Севастополю Любовь Волкова. Если в 2018 году в собственном дворе пострадал один ребенок, то в этом уже шесть.

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“Практически во всех случаях дети находились с родителями. Но родители ведут себя так, что двор – это безопасное место. Нет, мы уже должны себя перестраивать. Во дворе должна быть точно такая же внимательность, как на дороге общего пользования. Во дворе такая же осмотрительность. Во дворе также ребенка держим за кисть руки, пока вы не дойдете до безопасного места”, – пояснила Волкова.

Она подчеркнула, нельзя забывать, что во дворе также существует проезжая часть и правила поведения пешехода возле дома точно такие же, как на пешеходных переходах в других местах города.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь