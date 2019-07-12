В севастопольских сёлах монтируют остановочные пункты

11 июля 2019     25
В севастопольских сёлах монтируют остановочные пункты

Ремонтом шести поврежденных остановочных павильонов, установкой 16 новых, устройством 10 площадок на автомобильных дорогах сейчас заняты рабочие.

О том, как идут работы в сёлах Широкое, Тыловое, Орлиное, сообщает пресс-служба правительства города.

Новые павильоны сделаны из металлического каркаса, поликарбоната и закаленного стекла. Скамьи – деревянные. Карты-схемы движения транспорта и таблички с названием остановки тоже предусмотрены. В этом году в городе установят 66 новых автопавильонов. 

На севастопольских остановках сейчас также испытывают новое мобильное приложение.

фото пресс-службы правительства г. Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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