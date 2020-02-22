В Севастопольской бухте зимует пара розовых фламинго

В бухте Соленой впервые жителями Севастополя замечена пара розовых фламинго.
Об этом сообщает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник “Института биологии южных морей” Виталий Гирагосов. Он поделился фотографиями на своей страницах в социальных сетях.
По словам ученого, это первый случай зимовки птиц в Севастополе:
«К нам прилетели фламинго, пара взрослых птиц, возможно, ненадолго, но сам факт очень даже интересен – это первый достоверный случай в нашем городе», – отметил исследователь.
Орнитологи считают, что визит редких для наших климатических широт пернатых вызван необычайно теплой осенью.
Источник: Вести.Севастополь