В Севастопольской горбольнице №1 начался ремонт

28 января 2020     14
В Севастопольской горбольнице №1 начался ремонт

После жалобы севастопольцев в социальных сетях на состояние палат в отделениях Первой городской больницы, в департаменте здравоохранения Севастополя прокомментировали, когда должен начаться капитальный ремонт зданий, и почему обновление пищеблока началось чуть позже задуманного срока.

Дыры в линолеуме и следы протечек на стенах. Фото, иллюстрирующие состояние палат в отделении хирургии городской больницы №1, появились в Интернете в середине недели и собрали больше 500 комментариев. Но пока одни пациенты критикуют медучреждение, другие хотят лечиться только здесь. Юрий Александрович Алов навсегда запомнил, как на соседней кровати лежал умирающий больной, которого удалось спасти благодаря решительности хирургов.

«Они что делали – его сразу в операционную и всю ночь оперировали, в результате этого у меня создалось впечатление, если бы только не золотые руки этих врачей от Бога, этого бы человека не было, они ему спасли жизнь», – вспоминает пациент больницы Юрий Алов.

Сегодня ветеран боевых действий и участник траления немецких мин на Балтике Юрий Алов благодарит врачей за проявленный героизм и собирается написать в Москву письмо с просьбой помочь севастопольской больнице финансово, чтобы здесь скорее могли начать ремонт. А пока он собирается с мыслями, в палатах меняют линолеум, а старые продуваемые окна обещают заменить во время ремонта капитального.

«Обязательно будем ремонтировать 7-этажный корпус, планируется ремонт приёмного отделения. В травмпункте сейчас идёт установка рентгена, у нас есть проектная документация на ремонт поликлиники на Восставших – это, кстати, объект культурного наследия», – рассказывает первый заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

  

Ещё один пункт в планах департамента здравоохранения – замена устаревших лифтов и ремонт пищеблока больницы. Чтобы его начать, руководству медучреждения пришлось договориться со сторонней организацией о том, что на протяжении всего ремонта, диетическое питание для больных будут готовить за территорией больницы и ежедневно доставлять сюда.

В буфете отделения хирургии питаются около 60 пациентов больницы. Тех, кого недавно прооперировали, на обед будут кормить паровыми котлетами и мясным бульоном, остальных побалуют голубцами с рисом и мясом и гречневым супом.

Если качеством обеда довольны все пациенты, то проблема кадрового дефицита пока ещё не решена.

«3300 ставок. На них работают 2500 человек, то есть кадровый дефицит он есть, он ощущается, но ведётся работа по привлечению специалистов», – отметил заместитель главврача по хирургической помощи Городской больницы №1 Андрей Коситченков.

Одной из мер поддержки врачей должна стать льготная ипотека. В ряде регионов России она уже действует, в Севастополе может заработать в этом полугодии. Те, кто собирается воспользоваться такой поддержкой, надеются, что ремонт в их будущих квартирах совпадёт с обновлением внутри больничных стен.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В 2019 году были отменены почти 14 тысяч договоров по госзакупкам
В 2019 году были отменены почти 14 тысяч договоров по госзакупкам

Почти 14 тыс договоров по закупкам для государственных и муниципальных нужд были прекращены в 2019 году в одностороннем порядке. 36% (5 тыс.) из них были …


Чего не хватает в Севастополе? Отвечают севастопольцы (ВИДЕО)
Чего не хватает в Севастополе? Отвечают севастопольцы (ВИДЕО)

Вторник, 28 января 2020 г. 368 Источник: Портал Информер


Взял позвонить и убежал с телефоном: полицейские задержали подозреваемого в грабеже
Взял позвонить и убежал с телефоном: полицейские задержали подозреваемого в грабеже

23-летний житель Севастополя обратился в полицию с заявлением о похищении смартфона. На улице к нему подошёл незнакомец и попросил мобильный …


В Севастопольской горбольнице №1 начался ремонт
В Севастопольской горбольнице №1 начался ремонт

После жалобы севастопольцев в социальных сетях на состояние палат в отделениях Первой городской больницы, в департаменте здравоохранения Севастополя прокомментировали, когда …


Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7 для vip-клиентов
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7 для vip-клиентов

Американская компания Microsoft выпустит обновление операционной системы Windows 7 только для vip-клиентов с платным продлением поддержки. Об этом сообщил портал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты