В Севастопольской горбольнице №1 начался ремонт

После жалобы севастопольцев в социальных сетях на состояние палат в отделениях Первой городской больницы, в департаменте здравоохранения Севастополя прокомментировали, когда должен начаться капитальный ремонт зданий, и почему обновление пищеблока началось чуть позже задуманного срока.

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Дыры в линолеуме и следы протечек на стенах. Фото, иллюстрирующие состояние палат в отделении хирургии городской больницы №1, появились в Интернете в середине недели и собрали больше 500 комментариев. Но пока одни пациенты критикуют медучреждение, другие хотят лечиться только здесь. Юрий Александрович Алов навсегда запомнил, как на соседней кровати лежал умирающий больной, которого удалось спасти благодаря решительности хирургов.

«Они что делали – его сразу в операционную и всю ночь оперировали, в результате этого у меня создалось впечатление, если бы только не золотые руки этих врачей от Бога, этого бы человека не было, они ему спасли жизнь», – вспоминает пациент больницы Юрий Алов.

Сегодня ветеран боевых действий и участник траления немецких мин на Балтике Юрий Алов благодарит врачей за проявленный героизм и собирается написать в Москву письмо с просьбой помочь севастопольской больнице финансово, чтобы здесь скорее могли начать ремонт. А пока он собирается с мыслями, в палатах меняют линолеум, а старые продуваемые окна обещают заменить во время ремонта капитального.

«Обязательно будем ремонтировать 7-этажный корпус, планируется ремонт приёмного отделения. В травмпункте сейчас идёт установка рентгена, у нас есть проектная документация на ремонт поликлиники на Восставших – это, кстати, объект культурного наследия», – рассказывает первый заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

Ещё один пункт в планах департамента здравоохранения – замена устаревших лифтов и ремонт пищеблока больницы. Чтобы его начать, руководству медучреждения пришлось договориться со сторонней организацией о том, что на протяжении всего ремонта, диетическое питание для больных будут готовить за территорией больницы и ежедневно доставлять сюда.

В буфете отделения хирургии питаются около 60 пациентов больницы. Тех, кого недавно прооперировали, на обед будут кормить паровыми котлетами и мясным бульоном, остальных побалуют голубцами с рисом и мясом и гречневым супом.

Если качеством обеда довольны все пациенты, то проблема кадрового дефицита пока ещё не решена.

«3300 ставок. На них работают 2500 человек, то есть кадровый дефицит он есть, он ощущается, но ведётся работа по привлечению специалистов», – отметил заместитель главврача по хирургической помощи Городской больницы №1 Андрей Коситченков.

Одной из мер поддержки врачей должна стать льготная ипотека. В ряде регионов России она уже действует, в Севастополе может заработать в этом полугодии. Те, кто собирается воспользоваться такой поддержкой, надеются, что ремонт в их будущих квартирах совпадёт с обновлением внутри больничных стен.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь