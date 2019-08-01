В севастопольской Орловке туристов принимает хостел-вагон, а в Терновке- апидомики

В этом сезоне жителей и гостей города принимают около четырехсот отелей. Варианты размещения – на любой вкус. Чтобы конкурировать на этом рынке, владельцы гостиниц включают фантазию и придумывают, чем еще заманить туристов, кроме качества обслуживания.

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Это только кажется, что семья сидит в купе. Но вагон пассажирского поезда, сохранившийся еще с советского времени, сейчас принимает гостей в качестве постояльцев. Такой необычный хостел в селе Орловка открыл Антон Рубен. Идея бывшему руководителю оборонного предприятия в Томске пришла на перроне железнодорожного вокзала.

«Коллеги уже в очередь выстроились – хотят приехать в гости, – рассказывает Антон. – Говорят, мы нарисовали вам график посещения. Я говорю, вот поставлю вагон на участке, приедете и будете жить. Ну посмеялись, и разошлись, попрощались. Ну а уже здесь, когда переехал, прочитал объявление, что вагон продается».

В Севастополь вагон весом в несколько десятков тонн из Ростова-на-Дону доставили две грузовые машины. Внешне он практически не изменился. Но “начинка” теперь другая.

«Внутри все заменили. Подвели розетки к каждой койке, чтобы можно было пользоваться зарядным устройством. Постельное белье, тоже выдумывать не стали – стандартное РЖД-шное. То есть, комплект: полотенце, пододеяльник, как в поезде. Только вместо титана стоит чайник», – говорит Антон Рубен.

Поскольку душа в вагоне не было, рядом сделали пристройку. Теперь отдохнуть с комфортом в хостеле могут около тридцати человек.

Примерно столько же гостей принимает летний лагерь в живописной долине Узунджа.

«Само место притягивает сюда людей, тех, кто способен его оценить, – рассказывает Фаина Фаизова, администратор эколагеря и конных прогулок. – Наш кемпинг образовался естественным путем. Люди, которые способны оценить тишину и красоту этого места, хотят здесь остановиться. Поэтому мы для этого сделали такие шатры, которые максимально близки к природе, к земле».

Со всех сторон эко-лагерь окружен горами. Почувствовать полную гармонию с природой помогают и местные развлечения. Это конные прогулки по Байдарскому заповеднику, пешие походы и занятия флай-йогой на открытом воздухе.

«Йога помогает отпускать какие-то наши зажимы, помогает расслабляться. Ну это помимо, конечно, физической нагрузки, которая несомненно присутствует. Для меня йога – скорее, такой путь для душевного равновесия», – говорит инструктор по флай-йоге Ольга Колмакова.

Вдали от цивилизации находится и другое райское место отдыха – в селе Терновка. Здесь разместился настоящий домашний санаторий. Это так называемые апидомики – своего рода пчелиная терапия. Чтобы пройти ее, достаточно просто поспать на ульях. Они находятся под каждой кроватью. А воздух в таком доме пропитан ароматами меда, прополиса и цветов. Эти запахи делают сон крепким и оздоравливают весь организм. Избавиться от недугов помогает биомагнитное поле пчёл.

«Человек ложится, и за счет микровибрации происходит оздоровление организма. Можно вылечить остеохондроз, радикулит, если давление повышенное, оно тоже приходит в норму», – объясняет администратор Эльвина Абдувалиева.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь