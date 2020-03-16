В севастопольской поликлинике №3 установили новый рентген-аппарат

В Гагаринском районе завершается ремонт поликлиники, которая обслуживает более 30 тысяч пациентов. В процессе модернизации поликлиника №3 городской больницы №1, не только изменилась внешне, от цокольного этажа до крыши, но и получила новую технику.

Осталось распаковать и настроить. Цифровой рентген-аппарат – один из новейших приборов, которые поликлиника №3 получила в рамках модернизации. Через неделю пациенты уже оценят его плюсы – подвижная рентген-трубка позволит обследовать человека полностью и облучает меньше.

«Рентгенография производится грудной клетки, поясничных отделов, голеностоп, тазобедренные суставы, череп», – рассказывает рентген-лаборант поликлиники №3 больницы №1 Севастополя Анна Рагимова.

Для габаритного прибора специально готовили помещение. Заменить в поликлинике всё, от кровли до плитки на стенах, позволила программа капитального ремонта. Он идёт с позапрошлого года. При этом поликлиника работает. Врачи и пациенты мигрируют из одной части здания в другую, освобождая место для работы строителям. Уже готовы: терапевтическое отделение, кабинет хирурга, палаты дневного стационара. Установлены и работают новый маммограф и флюорограф. Будет в поликлинике и свой аппарат ультразвуковой диагностики.

«Можно будет смотреть щитовидную железу, сердце, сосуды, суставы, гинекологию, органы брюшной полости, забрюшинного пространства», – уточняет заведующий поликлиникой №3 больницы №1 Севастополя Анна Макиенко.

Ремонт в поликлинике закончится в декабре. Она станет не только технологичнее, но и удобнее для пациентов.

Уже прошёл испытания и готов к работе механический подъёмник. Перемещает 400 килограммов, то есть может поднять инвалида-колясочника вместе с сопровождающим. И если человеку станет плохо, он, скажем, облокотится на этот поручень, подъёмник автоматически остановится и подаст сигнал тревоги.

Посетители не увидят, но ощутят: вентиляция теперь с подогревом, охлаждением и даже увлажнением воздуха. Из заметных изменений – новый фасад и пандус для маломобильных пациентов. Его монтируют у главного входа, чтобы поликлиника, построенная почти 50 лет назад, соответствовала представлениям о медицине XXI века.

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Олег Смирнов, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь