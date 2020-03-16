В севастопольской поликлинике №3 установили новый рентген-аппарат

16 марта 2020     11
В севастопольской поликлинике №3 установили новый рентген-аппарат

В Гагаринском районе завершается ремонт поликлиники, которая обслуживает более 30 тысяч пациентов. В процессе модернизации поликлиника №3 городской больницы №1, не только изменилась внешне, от цокольного этажа до крыши, но и получила новую технику.

Осталось распаковать и настроить. Цифровой рентген-аппарат – один из новейших приборов, которые поликлиника №3 получила в рамках модернизации. Через неделю пациенты уже оценят его плюсы – подвижная рентген-трубка позволит обследовать человека полностью и облучает меньше.

«Рентгенография производится грудной клетки, поясничных отделов, голеностоп, тазобедренные суставы, череп», – рассказывает рентген-лаборант поликлиники №3 больницы №1 Севастополя Анна Рагимова.

Для габаритного прибора специально готовили помещение. Заменить в поликлинике всё, от кровли до плитки на стенах, позволила программа капитального ремонта. Он идёт с позапрошлого года. При этом поликлиника работает. Врачи и пациенты мигрируют из одной части здания в другую, освобождая место для работы строителям. Уже готовы: терапевтическое отделение, кабинет хирурга, палаты дневного стационара. Установлены и работают новый маммограф и флюорограф. Будет в поликлинике и свой аппарат ультразвуковой диагностики.

«Можно будет смотреть щитовидную железу, сердце, сосуды, суставы, гинекологию, органы брюшной полости, забрюшинного пространства», – уточняет заведующий поликлиникой №3 больницы №1 Севастополя Анна Макиенко.

Ремонт в поликлинике закончится в декабре. Она станет не только технологичнее, но и удобнее для пациентов.

Уже прошёл испытания и готов к работе механический подъёмник. Перемещает 400 килограммов, то есть может поднять инвалида-колясочника вместе с сопровождающим. И если человеку станет плохо, он, скажем, облокотится на этот поручень, подъёмник автоматически остановится и подаст сигнал тревоги.

Посетители не увидят, но ощутят: вентиляция теперь с подогревом, охлаждением и даже увлажнением воздуха. Из заметных изменений – новый фасад и пандус для маломобильных пациентов. Его монтируют у главного входа, чтобы поликлиника, построенная почти 50 лет назад, соответствовала представлениям о медицине XXI века.

Олег Смирнов, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В севастопольской поликлинике №3 установили новый рентген-аппарат
В севастопольской поликлинике №3 установили новый рентген-аппарат

В Гагаринском районе завершается ремонт поликлиники, которая обслуживает более 30 тысяч пациентов. В процессе модернизации поликлиника №3 городской больницы №1, …


У Сергея Полунина в Майями родился сын
У Сергея Полунина в Майями родился сын

Спустя два месяца после рождения ребенка, и.о. ректора Севастопольской академии хореографии Сергей Полунин рассказал, что впервые стал отцом. Вместе с …


В Севастополе женщина напала на пенсионера и отняла телефон
В Севастополе женщина напала на пенсионера и отняла телефон

Днем около продуктового магазина нетрезвая 51-летняя женщина напала на 64-летнего мужчину с ограниченными возможностями. Она несколько раз ударила его, похитила …


Вести Севастополь 16.03.2020
Вести Севастополь 16.03.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Ремонт в поликлинике №3 ещё не окончен, но новый рентген уже установлен. – В Евпаторию на …


Выход PlayStation 5 сорвали
Выход PlayStation 5 сорвали

Релиз приставок PlayStation 5 и Xbox Series X сорван и может быть перенесен. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты