В севастопольской школе после капремонта вновь начались уроки

5 декабря 2019     13
В севастопольской школе после капремонта вновь начались уроки

Первые уроки сегодня прошли в обновлённом корпусе школы №6. Она находится на улице Героев Севастополя. Там только что завершился капитальный ремонт.

Два года назад одна из частей здания XIX века постройки была признана аварийной. После того, как обрушился фронтон, младшие школьники с учителями переехали в другую школу. Вместо них пришли рабочие. Теперь у здания фактически новый фасад, но именно этот процесс затянул капремонт. Усилены несущие конструкции, обновлены перекрытия, заведены новые коммуникации.

«Экспертиза тоже проведена, безопасность полностью подтверждена. Это, наверное, самое главное. Второе, то, что вы видите – это то, как ремонт сделан с точки зрения его функциональности. Достаточно много вещей продумано, но всё-таки здание историческое, здание XIX века, поэтому, к сожалению – вот, мы там обсуждали те вещи, которые требуются для маломобильных детишек. К сожалению, здесь предусмотреть невозможно. Но это всегда компенсируется правильным отношением педагогов, родителей. И эти все вещи можно преодолеть, если правильно всё организовать», – рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Вскоре на территории появится новая спортивная площадка. Её подготовили по специальному проекту, как и оснащение классов. Ещё установят ограждения, их монтажу помешала дождливая погода.

«Самые современные интерактивные доски. Там же и меловая доска, сделанная по индивидуальному проекту под размеры классов. Если вы обратили внимание, у нас классы нестандартные. У нас нетиповой проект школы», – делится директор школы №6 Наталья Терещенко.

В обновлённые классы вернулись почти 400 детей – это 13 классов младшей школы. Теперь её руководство ждёт начала капитального ремонта второго корпуса учебного заведения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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