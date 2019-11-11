В севастопольской школе №29 установили бюст Калашникова

11 ноября 2019     10
В севастопольской школе №29 установили бюст Калашникова

Сегодня прошла торжественная церемония открытия бюста легендарного изобретателя оружия Михаила Калашникова.

Школе скульптуру подарил Михаил Сердюков, автор патриотического проекта “Аллея Российской Славы”. В рамках проекта в разных уголках страны ставят памятники и бюсты выдающимся жителям России, чтобы отдать им дань памяти, и чтобы молодое поколение знало  эти имена.

Бюст создал и отлил московский скульптор Салават Щербаков, именно он автор памятника Калашникову в столице на Садовом кольце. Наверное, в стране больше нет человека, чей бюст представлял бы из себя не просто фигуру по грудь, а еще и с руками, которые держат автомат.

10 ноября в России отметили столетие со дня рождения гениального конструктора, создателя известного во всем мире автомата. И сегодняшнее открытие бюста приурочено как раз к юбилею Калашникова. 

Почему бюст установили именно в школе №29, расположенной на улице Лизы Чайкиной? С июня 2016 года она носит имя Михаила Калашникова, также там готовятся к открытию музея в честь изобретателя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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В севастопольской школе №29 установили бюст Калашникова

Сегодня прошла торжественная церемония открытия бюста легендарного изобретателя оружия Михаила Калашникова. Школе скульптуру подарил Михаил Сердюков, автор патриотического проекта “Аллея …



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