В севастопольском МЧС выбрали лучшего пожарного

Пожарные Севастополя выбрали лучшего по профессии. Региональный этап смотра состоялся сегодня на базе третей пожарно-спасательной части.

Программа ежегодного конкурса традиционно включала в себя проверку пожарно-строевой, тактико-специальной и физической подготовки.

Лучшим пожарным уже в третий раз стал Николай Амирьян. Лучший командир отделения – Юрий Черний. Лучший начальник караула – Александр Осадчий, лучшим водителем признан Никита Озеров, лучший радиотелефонист – Юлия Крячко. Лидер среди пожарно-спасательных частей – 1-я часть.

Следующий этап – соревнования на уровне Южного Федерального округа. На них от города выступят пятеро конкурсантов – по количеству номинаций, и одна севастопольская команда – от первой пожарной части.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь