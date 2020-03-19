В севастопольском онкодиспансере из-за перегрузки сломался томограф

В онкологическом диспансере Севастополя временно не работает компьютерный томограф.

Специалисты предполагают, что оборудование вышло из строя из-за повышенной нагрузкой. Аппарат использовался в три смены. Диагностику томографа проведут 24 марта, тогда же будут определены и сроки ремонта.

Сеансы лучевой терапия, назначенной ранее, продолжают проводить, но новых пациентов медики временно брать не будут, сообщает Департамент здравоохранения города Севастополя.

Компьютерную томографию онкологическим больным проводят в городских поликлиниках, а в самом диспансере предлагаются другие доступные методы диагностики.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь