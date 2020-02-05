В севастопольском Параде Победы примут участие женщины-служащие Черноморского флота

5 февраля 2020     22
В севастопольском Параде Победы примут участие женщины-служащие Черноморского флота

На параде в честь 75-й годовщины Победы в Севастополе в пешей колонне пройдут женщины-военнослужащие Черноморского флота.

Большинство представительниц слабого пола проходят службу в подразделении управления беспилотными летательными аппаратами Морской авиации и ПВО Черноморского флота. В настоящее время определяются кандидатки для прохождения в парадном строю. Общие тренировки расчётов начнутся в конце марта. Последний раз в Севастополе женщины проходили в парадном строю в 2015 году.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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