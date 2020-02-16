В севастопольском парке «Патриот» провели реконструкцию боя войны в Афганистане

Военно-историческая реконструкция «Мы уходим», посвящена 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В ней участие приняли 70 реконструкторов и 10 военнослужащих, а также три БТР, один танк и вертолёт Ми-8 Черноморского флота.

В воскресенье, 16 февраля, в рамках Крымского игрового фестиваля, на территории военно-патриотического парка «Патриот» прошла реконструкция боя Афганской войны.

Разрешён конфликт вокруг источника в Верхнесадовом Жители села Верхнесадовое боятся, что питьевой источник, которым они пользуются полвека, закроют. Поводом для слухов послужило сообщение в местной газете, …



В Севастополе ЕГЭ по истории сдали родители выпускников Учителя предложили родителям 11-классников написать ЕГЭ. Эта акция стала уже традиционной, чтобы взрослые могли почувствовать на себе, какие эмоции в …



Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта. Слова специалиста …



Боец Харитонов рассказал о службе в ВДВ Ветеран смешанных единоборств (MMA) с 20-летним стажем Сергей Харитонов рассказал о военной службе в воздушно-десантных войсках (ВДВ). Спортсмен отметил, что …

