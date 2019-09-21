В севастопольском Парке Победы прошел Цифровой забег

21 сентября 2019     20
В севастопольском Парке Победы прошел Цифровой забег

Его участниками могли стать все желающие. И, несмотря на ветреную и дождливую погоду, в Парке Победы сегодня утром собрались несколько тысяч человек. Конечно, в основном это школьники и представители трудовых коллективов.

Сегодня такие забеги, посвященные переходу на цифровое вещание, прошли в 20 регионах страны, в том числе Севастополе и Крыму. Эти территории попали в так называемую «четвертую волну» отключения аналогового эфирного телевещания. 14 октября по всей России будет отключен аналоговый сигнал, страна полностью перейдет на «цифру».

Как напоминание об этом событии сегодня в день проведения Кросса Нации прошел и «Цифровой забег». Он проходит при поддержке министерства цифрового развития России, МИА «Россия сегодня» и холдинга ВГТРК.

После завершения забега севастопольцы смогли принять участие в Фестивале красок.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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