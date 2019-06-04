В севастопольском селе Орловка появится хоспис для детей

Проект строительства согласован. А специальную программу для обучения сотрудников уже составляют в Санкт-Петербурге. Обещают научить, как сделать качество жизни неизлечимо больных значительно выше.

На окраине села Орловка в течение трёх лет планируется построить новый храм. В его комплекс войдёт и первый в Севастополе детский хоспис: 10 коек, парковая зона, палаты интенсивной терапии. В идеале – респис – круглосуточное пребывание под контролем специалистов. Это ещё больше ужесточает требования.

«Необходима медицинская, социально-психологическая, волонтёрская служба. И пока это всё как раз основывается на работе волонтёров. У нас уже есть люди, которые готовы пока на безвозмездной, а потом уже и на возмездной основе сотрудничать», – рассказывает отец Александр (Бондаренко), настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены в с. Орловка.

Пока есть 3 человека: 2 психолога и социальный работник, он же врач. Каждому необходимо дополнительное образование. Детской хоспис Санкт-Петербурга готов передать опыт. Искусственная вентиляции лёгких на дому, протоколы обезболивания, творчество для детей с нарушениями. Для севастопольских специалистов готовы создать индивидуальную программу обучения. Но это в перспективе. Сейчас будущие сотрудники хосписа завалены бумажной работой и поиском меценатов. Только на строительство потребуется почти 40 миллионов рублей. А пока ждут здание, хотят начать с выездной паллиативной службы. В Севастополе этим занимаются две бригады скорой помощи. Главная их задача – сделать обезболивающий укол, дать совет по уходу за человеком. Волонтёру-психологу Юлии Петраковой ставили диагноз – онкология. Две недели ожидания, размышлений. Не подтвердился. Теперь она уверена: культуры ухода из жизни в нашем обществе нет.

«Я прошу: разговаривайте с человеком, даже если он вас не слышит. Вам так кажется. Трогайте его, говорите ему, что он здесь, что вы его любите. Помогите ему уйти с осознанием того, что его смерть – это его венец жизни», – говорит Юлия.

Сейчас паллиативные службы Севастополя ждут дополнительной помощи от государства. Президент подписал федеральный закон о том, что паллиативная помощь будет стандартизирована во всех регионах страны, в том числе – надомная. Препараты и почти 200 наименований медицинских изделий для облегчения состояния больных начнут выдавать бесплатно. Но сначала регион должен будет предоставить дорожную карту. Волонтёры уже участвуют в её разработке.

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Евгения Квашнина, Наталия Бабкевич

Источник: Вести Севастополя