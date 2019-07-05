В севастопольском храме отслужили панихиду по погибшим морякам

На флаги у Свято-Никольского храма на Братском кладбище сегодня повязали траурные ленты. По 14 погибшим в Баренцевом море гидронавтам отслужили панихиду.

Пострадавшим при ЧП с катамараном не потребовалась госпитализация Пострадавшие при опрокидывании катамарана в Черном море около поселка Джубга Краснодарского края в госпитализации не нуждаются, заявил в пятницу, 5 …



Вести Севастополь 5.07.2019. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: Ключ к новой жизни. На улице Корчагина сдали дом, в который более 10 лет не могли въехать …



В севастопольском храме отслужили панихиду по погибшим морякам На флаги у Свято-Никольского храма на Братском кладбище сегодня повязали траурные ленты. По 14 погибшим в Баренцевом море гидронавтам отслужили …



В НБУ заявили о росте международных резервов Украины Пресс-служба Национального банка Украины заявила о росте международных резервов страны. РИА Новости Как указывает регулятор, соответствующие запасы за последний месяц выросли …

