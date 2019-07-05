На флаги у Свято-Никольского храма на Братском кладбище сегодня повязали траурные ленты. По 14 погибшим в Баренцевом море гидронавтам отслужили панихиду.
Источник: Вести.Севастополь
На флаги у Свято-Никольского храма на Братском кладбище сегодня повязали траурные ленты. По 14 погибшим в Баренцевом море гидронавтам отслужили панихиду.
Источник: Вести.Севастополь
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Пострадавшим при ЧП с катамараном не потребовалась госпитализация
Пострадавшие при опрокидывании катамарана в Черном море около поселка Джубга Краснодарского края в госпитализации не нуждаются, заявил в пятницу, 5 …
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Вести Севастополь 5.07.2019. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: Ключ к новой жизни. На улице Корчагина сдали дом, в который более 10 лет не могли въехать …
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В севастопольском храме отслужили панихиду по погибшим морякам
На флаги у Свято-Никольского храма на Братском кладбище сегодня повязали траурные ленты. По 14 погибшим в Баренцевом море гидронавтам отслужили …
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В НБУ заявили о росте международных резервов Украины
Пресс-служба Национального банка Украины заявила о росте международных резервов страны. РИА Новости Как указывает регулятор, соответствующие запасы за последний месяц выросли …
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В Москве снова задержаны сотрудники ФСБ
4 июля были задержаны шесть сотрудников ФСБ России. Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два …