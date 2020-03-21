В «Севастопольэнерго» и «Севастопольгазе» прекратили личный приём граждан

21 марта 2020     15
В «Севастопольэнерго» и «Севастопольгазе» прекратили личный приём граждан

Приём в центрах обслуживания потребителей «Севастопольэнерго» и «Севастопольгаз» приостановлен.

Подать заявку на технологическое присоединение, осмотр ЭПУ, заключение договора можно через «Личный кабинет» на официальном сайте ООО «Севастопольэнерго» или отправив письмо по адресу: 299040, Севастополь, улица Хрусталёва, 44.

Консультацию можно получить по телефонам:

8-800-733-33-10 (круглосуточно); автоответчик: (8692) 53-05-30; мобильный: +79780954091, -92, -93, -94.

О прекращении личного приёма также сообщило ПАО «Севастопольгаз». Обращения в организацию можно отправить по почте: 299003, Севастополь, Гидрографическая, 1 или электронной почте: paosg@sevgaz.ru.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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