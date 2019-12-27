В Севастополь возвращается мода на самодельные новогодние костюмы

27 декабря 2019     21
В Севастополь возвращается мода на самодельные новогодние костюмы

Баба-яга, Петрушка и лиса. Сейчас новогодние костюмы детей становятся всё более изощрёнными. А в средневековье маскарадную одежду и маски примеряли на себя взрослые. За ними скрывали социальные различия. На время праздника все люди были равны. Затем из взрослого маскарад превратился уже в детский.

В Советскую эпоху выбор маскарадных костюмов был невелик: мальчики – зайчики, девочки – снежинки. Сейчас на детских утренниках можно встретить и пиратов, и русалок, и даже снежных троллей.

Примерить на себя роль любимого сказочного героя – мечта каждого ребёнка. Сбывается она обычно под Новый год. В магазинах и в прокатах разнообразие цветов, фасонов, размеров и образов – от мушкетёра до мышиного короля. Ассортимент – широкий. Спрос – высокий.

«Есть несколько категорий. Одевают, например, спектакль. Там уже вне зависимости от того, что хочет ребёнок оденут или бабой-ягой, или в лешего. Там всё равно, потому что у него такая роль. Эти костюмы у нас есть, конечно, тоже красивые хорошие. Детям последнее время нравятся герои мультфильмов», – рассказывает директор проката карнавальных костюмов Ольга Батрин.

Сшить на заказ, взять на прокат или сделать своими руками. Вариантов много. Воспитатель детского сада №25 Любовь Федосенко решила выбрать последний. Так появились вязанные шапки в виде мишек и зайцев.

«Пришла мысль, что связать. Потому что шить не всегда получиться. Шить я, например, не умею, а вязать – это мне по душе. Я с огромной радостью это делаю. В связи с этим так и получилось, что мы эти шапки связали и эту идею поддержали родители и детям очень нравится», – делится воспитатель детского сада №25 Любовь Федосенко.

Между собой дети называют друг друга мишками-мимишками и сахарными зайчиками. Перед утренником обязательно репетиция.

В детском саду №68 один из новогодних утренников посвящён морю. Костюмы для праздника создаёт кастелянша Татьяна Шарапова. Раньше она одевала героев спектаклей в театре имени Лаврёнева. Там необходимо было сохранить историческую достоверность, здесь можно проявить фантазию.

«Очень интересно тоже, с примерками. Дети очень любят примерки. Яркие костюмы, подбираем ткани яркие, интересные – с пайетками, блеском», – отмечает Татьяна Шарапова.

Новогодний наряд – один из главных атрибутов праздника. А фотографии с детского утренника, где ребёнок в костюме снежинки или пирата через несколько лет обязательно станут одним из самых дорогих воспоминаний. Ведь, это время, когда дети ещё верят в сказку, в Деда Мороза, и могут сами почувствовать себя героями.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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