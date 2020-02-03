В Севастополь из Петербурга доставили чугунные фонари

На Большой Морской будут установлены новые фонари, которые выглядят точно так же, как прежние советские.

Как сообщает Севастопольское телевидение, первую партию из 21 опоры уже разгрузили на площади Ушакова. В целом же в Петербурге для города заказали 159 опор с чугунными фонарями и декоративными элементами.

Как рассказали строители, чтобы улица вечерами не погрузилась во тьму, сначала установят новые светильники, а только потом демонтируют старые. Возможно, жители города даже не отличат новые фонари от старых – они абсолютно идентичные.

Севастопольцам не понравились опоры современного дизайна, которые изначально были предложены московскими проектировщиками, и они попросили сохранить прежний облик фонарей с пятиконечными советскими звездами. По заказу специально для Большой Морской такие изготовили в Петербурге.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото СТВ

Источник: Вести.Севастополь