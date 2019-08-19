В Севастополь на туристический пресс-тур приедут журналисты со всей России

Завтра в Севастополе ждут первую группу журналистов, которым продемонстрируют весь туристический потенциал города, а потом они сделают сюжеты об отдыхе в Севастополе для зрителей и читателей из своих регионов. Приглашены журналисты из тех городов, у которых в курортный сезон есть прямое авиасообщение с Крымом.

Организатор – Центр развития туризма – назвал этот пресс-тур «Грани Севастополя» и разделил его на три модуля «Историко-патриотический туризм и паломничество», «Активный и экстремальный туризм, детский отдых», «Винный туризм и обзор главных масштабных событий Севастополя».

Каждый модуль, кроме своего основного профиля, включает в себя посещение мест, представляющих значимость в сфере гастрономического туризма Севастополя и знакомство с возможностями Luxury-туризма города: посещение отелей, ресторанов и яхт класса Lux.

В модуле паломнического туризма значится посещение Георгиевского монастыря на Фиоленте, Монастыря Святого Климента Римского, Собора Святого князя Владимира.

Винный модуль – это посещение лучших виноделен региона: Инкерманcкого завода, «Золотой балки», виноделен Олега Репина и Павла Швеца, винных клубов «Бельбек», «Усадьба Перовских», «Качинский+», а также экскурсии по виноградникам, знакомство с применяемыми технологиями и агротехникой, дегустация и эногастрономия.

Те, кто приедет на второй модуль, который пройдет 24-26 августа, попадут на Фестиваль экстремального туризма «XFEST».

Служба информации «Вести Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь