В Севастополь на чемпионат Вооружённых сил по футболу приехали 8 команд

3 сентября 2019     31
В Севастополь на чемпионат Вооружённых сил по футболу приехали 8 команд

Сегодня утром на стадионе “Севастополь” прошла торжественная церемония открытия чемпионата. А сами матчи будут сыграны на поле “Арены-Крым” в Евпатории.

В чемпионате участвуют 8 команд из Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов. Они представляют разные рода войск: ВДВ, ВМФ, Воздушно-космические силы.

Главный судья чемпионата Вооруженных сил – заслуженный работник физической культуры России, ветеран боевых действий, ведущий специалист Центра по военно-прикладным видам спорта ЦСКА, полковник запаса Николай Жариков.

Финал и церемония награждения победителей пройдут 8 сентября в Севастополе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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