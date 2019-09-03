В Севастополь на чемпионат Вооружённых сил по футболу приехали 8 команд

Сегодня утром на стадионе “Севастополь” прошла торжественная церемония открытия чемпионата. А сами матчи будут сыграны на поле “Арены-Крым” в Евпатории.

В чемпионате участвуют 8 команд из Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов. Они представляют разные рода войск: ВДВ, ВМФ, Воздушно-космические силы.

Главный судья чемпионата Вооруженных сил – заслуженный работник физической культуры России, ветеран боевых действий, ведущий специалист Центра по военно-прикладным видам спорта ЦСКА, полковник запаса Николай Жариков.

Финал и церемония награждения победителей пройдут 8 сентября в Севастополе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь