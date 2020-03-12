В Севастополь поступили деньги на проведение голосования по Конституции

Более 35 миллионов рублей выделено для Севастополя из федерального бюджета на проведение голосования об изменении Конституции России.

Средства уже поступили в региональный Избирком, заявил его председатель Сергей Даниленко. Большая часть денег пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий разных уровней. Сейчас идет укомплектование штата.

Также Сергей Даниленко рассказал о том, что в бюллетене будет один вопрос и два возможных варианта ответа: за или против. Голосование пройдет с помощью автоматических комплексов обработки, этими устройствами оборудованы все севастопольские участки. Выразить свое мнение о поправках на дому сможет большее число граждан, чем обычно – к списку добавили людей, которые ухаживают за инвалидами и маленькими детьми. Сохраняется и возможность голосовать не по месту прописки.

«Система будет полностью работать, у нас будут задействованы все участковые избирательные комиссии и территориальные комиссии. У нас будет работать система вся МФЦ на возможность подачи соответствующего заявления о том, чтобы переписать себя на удобный участок. Портал «Госуслуг» предоставляет такую же возможность», – подчеркнул председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

О начале приема заявлений Севизбирком объявит в конце марта. Сергей Даниленко также сообщил, что наблюдателей на участки и в мобильные бригады для голосования на дому будут привлекать с помощью Общественной палаты города. Кроме того, приехать в Севастополь готовы и члены Общероссийской общественной палаты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь