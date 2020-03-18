В Севастополь прибыли участники автомотопробега «Крымская весна»

18 марта 2020     14
В Севастополь прибыли участники автомотопробега «Крымская весна»

Каждый год 18 марта мотоклуб “Ночные волки” проводит пробег из Симферополя в Севастополь с финишем на Гасфорте. Промежуточная точка находится на Сапун-горе. Там к колонне, которая сегодня утром стартовала из Симферополя, присоединяются севастопольцы.

Сапун –гора, святое место для всех севастопольцев, сегодня стало местом притяжения байкеров. Вся техника, а в пробеге участвуют не только мотоциклисты, но и автомобилисты, украшена российскими флагами.

Объединенная колонна стартовала с Сапун-горы в 11:30. Байкеры неспешно проедут по центральным улицам города. Их конечная цель – гора Гасфорта, там организован праздник – шоу мотоциклов. Таким образом байкеры двух регионов отмечают 6-летие с момента воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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