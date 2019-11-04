В Севастополь прибыл губернатор сирийской провинции Тартус

Сирийскую делегацию, которую возглавляет губернатор провинции Тартус Сафуан Абу Саад, встречали сегодня в Севастополе. Гости смогли пообщаться с врио губернатора города Михаилом Развожаевым, членами правительства и представителями бизнеса.
В ходе встречи шла речь о торгово-экономическом сотрудничестве, о развитии морского пути Севастополь-Тартус, в перевалке через наш порт товаров, необходимых Сирии: зерна и строительных материалов.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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