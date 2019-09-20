В Севастополь привезли икону-покровительницу Военно-морского флота

Во Владимирском соборе Херсонеса торжественно встретили главную икону ВМФ России «Святой апостол Андрей Первозванный». Российский флот всегда считал своим покровителем именно этого святого, еще Петр I утвердил Андреевский флаг с косым крестом, на котором был распят апостол, в качестве главного символа ВМФ.

Икону изготовили специально для главного храма Вооруженных сил России, который откроется в следующем году в подмосковном парке “Патриот”. Ее освятили 26 июля этого года в Никольском морском соборе в Кронштадте. Она участвовала в главном параде ВМФ в Петербурге.

На Черноморский флот ее привезли с Балтийского. Во Владимирском соборе икона пробудет до 22 сентября, затем на борту фрегата «Адмирал Макаров» ее доставят в Грецию, а оттуда в сирийский порт Тартус.

Источник: Вести.Севастополь