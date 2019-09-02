В Севастополь привезли новую «Комету»

Сухогруз РМ-3 доставил в Севастополь новое судно на подводных крыльях для морских пассажирских перевозок «Комету 120М».

Его изготовили на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел», 14 августа судно было спущено на воду. Затем его погрузили на РМ-3 и отправили в Севастополь.

И вот сегодня в порту Камышовой бухты уже готовятся принимать “Комету” – разгружать ее будут при помощи плавкрана “Черноморец”.

Первое такое судно на подводных крыльях прибыло в Крым летом прошлого года и начало курсировать по маршруту Севастополь-Ялта. По данным на начало августа, этим летом она перевезла более 20 тысяч пассажиров, средняя загрузка составила 81%.

На борту «Кометы» помещаются 120 пассажиров и 5 членов экипажа, она развивает скорость до 35 узлов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь