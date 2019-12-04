В Севастополь привезут уникальные плетеные иконы

Эти иконы созданы в технике узелкового плетения. Детали узоров на окладах и одежда святых выполнены из тонкой льняной нити, завязанной в миллионы узелков, благодаря чему лики выглядят объемными.

Икона Владимирской Божией Матери

В такой технике работает Владимир Денщиков — народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Республики Крым. Параллельно с работой в театре и кино более 30 лет назад он начал осваивать макраме. Всё начиналось с плетения панно и украшений, а потом мастер стал делать иконы. И его способ специалисты считают новым словом в иконотворчестве.

В Севастополь Денщиков привезет 20 работ, их можно будет увидеть в культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника на ул. Ленина. Выставка откроется в полдень 7 декабря и будет работать до 31 января.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь