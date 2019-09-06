В Севастополь приедет Нюта Федермессер и представители проекта помощи хосписам

Этой весной ОНФ запустил в 25 субъектах федерации проект развития паллиативной помощи «Регион заботы».

Масштабная программа, призвана улучшить организацию помощи неизлечимо больным людям и их семьям. Севастополь стал одной из основных площадок проекта.

Проверить ведущуюся в городе работу, 9 сентября приедет команда во главе с руководителем фонда помощи «Вера» Нютой Федермессер.

Отметим, что в настоящее время помощь пациентам оказывают в хосписе на улице 9 Января и в отделении паллиативной помощи и сестринского ухода, открытом летом этого года в Инкермане. Ещё порядка 840 пациентов находятся дома и получают помощь выездных бригад.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь