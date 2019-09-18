В Севастополь приехали журналисты из Сербии и Болгарии

Это участники медиафорума, который сейчас проходит в Сочи.

Иностранные гости хотят своими глазами посмотреть на полуостров, узнать какие перемены произошли за пять лет и рассказать об этом в своих странах. Первыми впечатлениями они поделились с представителями регионального отделения союза журналистов России. На встрече, которая прошла в Морской библиотеке, гости также прокомментировали ситуацию с задержанием лидеров общественной организации «Русофилы» в начале сентября. Членов этого движения подозревают в шпионаже в пользу иностранного государства. За это в Болгарии им может грозить срок от 5 до 15 лет.

«Мы в тот же день, когда это случилось выступили с декларацией и все члены нашего координационного совета, а нас 17 организаций, очень известные, очень большие, – рассказала председатель союза болгарских журналистов и координационного совета «Болгария-Россия» Снежана Тодорова. – Мы в нашей декларации написали, что это кощунственная обида, кощунство по отношению к 27 миллионам жертв России и Советского Союза в годы ВОВ. Это непонимание и незнание истории и даже желание её фальсифицировать».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: federation-tv.com

Источник: Вести.Севастополь