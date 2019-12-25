В Севастополь приехал новгородский ветеран, освобождавший Крым

25 декабря 2019     25
В Севастополь приехал новгородский ветеран, освобождавший Крым

В Севастополь на первом поезде из Санкт-Петербурга приехал ветеран Великой Отечественной войны, который участвовал в освобождении города-героя.

Сразу после торжественной встречи поезда ветеран отправился к мемориалу на Красной горке, который посвящён полку, в котором служил Александр Попов.

Ехать через Керченский пролив по мосту было легче, чем во время войны, -рассказал Александр Петрович. Он пожелал главе Республики Крым и врио губернатора Севастополя «воспитать поколение, достойное государства Российского».

97-летний Александр Попов привёз с собой памятный альбом с историческими кадрами о 85-м отдельном танковом Севастопольском Краснознаменном орденов Суворова и Кутузова полке. Этот альбом житель Великого Новгорода Александр Попов подарил врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву.

Известно, что сегодня почётного гостя города-героя ждёт насыщенная программа. Александр Попов сегодня же планирует посетить музейный комплекс «35-я береговая батарея».

Источник: Вести.Севастополь

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