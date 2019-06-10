В Севастополь прилетела "Золотая гагара"

“Золотая гагара” – статуэтка, которая вручается победителям международного экологического телефестиваля “Спасти и сохранить”, среди них – корреспондент “Вести – Севастополь” Анна Шустер.

Фестиваль прошёл в Ханты-Мансийске в 23-й раз. Участие в конкурсе приняли 55 стран. В природе нет наказаний, только последствия. Как ни сделать их мучительно горькими, уже 23 года размышляют участники телевизионного фестиваля “Спасти и сохранить”. От других его отличает сочетание культурной программы с экологической. Яркий пример – день награждения победителей. Своё утро они начинают не с подбора вечерних платьев, а с поездки на реку Иртыш. И выпускают там 2 тысячи мальков сибирского осетра. В XIX веке он водился по всей Сибири, и только байкальские рыбаки ежегодно вылавливали по 250 тонн такой рыбы. Через 100 лет численность осетра сократилась в тысячу раз: из-за браконьеров он оказался в Красной книге.

Пока на Югорском и Тюменском рыбоводных заводах выращивают мальков сибирского осетра, специалисты Азово-черноморского филиала “Главрыбвода” заселили бассейны осетром русским. А в Краснодарском крае по экопрограмме Крымского моста в реку Кубань за два года уже выпущено более миллиона мальков. Сохранение морских ресурсов – общемировая задача. Этой теме посвятил свой конкурсный фильм и участник из Танзании.

В конце 90-х годов местный Департамент рыбного хозяйства создал заповедник Менай Бэй площадью 180 квадратных миль. Патрулируют морские просторы жители окрестных рыбацких деревень. Их цель – остановить разрушительные способы ловли рыбы, включая динамит и яды.

«Это делают рыбаки, ныряя к рифам с баллоном, в котором содержится цианид натрия. Им опрыскивают рифы и рыб, чтобы они становились заторможенными и давали себя поймать руками», – рассказывает журналист Ричард Магумба.

С южных морей участники фестиваля “Спасти и сохранить” переносятся в Арктику. В советское время на её островах располагались военные части, метеостанции. Но в 90-е годы большинство этих объектов было заброшено. Люди оставили после себя сотни тонн металлолома. В 2012-м году волонтёры решают организовать экспедицию для уборки мусора. После этого такие поездки в Арктику становятся ежегодными.

Руководитель движения “Волонтёры Арктики” награждает одного из победителей конкурса “Спасти и сохранить”. Всего лауреатов 10, Гран-при фестиваля уезжает в Армению, а программа “Вести Севастополь” получает приз за репортаж о проблемах водоснабжения Крымского полуострова.

О водных проблемах новых российских регионов с большим удивлением узнают иностранные гости фестиваля. Раньше информацию о Крыме они черпали из европейских и украинских СМИ, но теперь многие решили приехать на полуостров лично. Возможно, в отпуск, возможно, на один из кинофестивалей. А их в Севастополе и Крыму с каждым годом всё больше.

Анна Шустер, Мария Левченко

Источник: Вести Севастополя