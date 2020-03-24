В Севастополь пришлют гречку из Новосибирска

По его словам, предприятие будет поставлять своб продукцию за пределы региона, в первую очередь – в города федерального значения.

«Ведётся доработка, запускаем завод <…>, в сутки будет выдавать порядка 50 тонн крупы гречневой, ядрицы», – рассказал на оперативном совещании министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В Новосибирской области открывает новый завод по производству примерно 50 тонн гречки в сутки.

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