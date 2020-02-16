В Севастополя реконструкторы повторили бой Афганской войны

16 февраля 2020     20
В Севастополя реконструкторы повторили бой Афганской войны

В воскресенье, 16 февраля, в рамках Крымского игрового фестиваля, на территории военно-патриотического парка «Патриот» прошла реконструкция боя Афганской войны.

Военно-историческая реконструкция «Мы уходим», посвящена 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В ней участие приняли 70 реконструкторов и 10 военнослужащих, а также три БТР, один танк и вертолёт Ми-8 Черноморского флота.

Посетить мероприятия 15-16 февраля могли все желающие.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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