В Севатополе почтили память «Русского исхода» 1920 года

В 11:30 от Свято-Владимирского собора – усыпальницы адмиралов – вышел Крестный ход. Его участники направились к Графской пристани – именно оттуда корабли увозили в эмиграцию остатки Белой армии и тех, не мыслил жизни в революционной России.

В память о событиях 13-17 ноября 1920 года в Севастопольском соборе прошло богослужение.

“Это действительно общая трагедия нашего общества и, спустя уже почти 100 лет, давно пора собирать камни, давно пора понимать, что гражданское противостояние – это самое большое зло, которое приносит огромный ущерб всем, независимо от того, какие политические взгляды они исповедуют, поэтому единство, единение сегодняшней России нужны как никогда”, – считает Екатерина Алтабаева, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

По центральному холму, через улицу Ленина и площадь Нахимова колонна крестного хода проследовала до Графской пристани, где провели молебен. Затем участники шествия на катере отправились в море, чтобы бросить венки на воду.

Также сегодня в Доме офицеров флота открыли выставку «Севастополь. Исход. 1920 – 2019 Люди и судьбы». Там фотографии с описанием этапов эвакуации военного и гражданского населения в 1920 году на кораблях и судах ЧФ, рассказ о знаменитых людях, которые навсегда покинули Россию: В.Набокове, А. Аверченко, П. Остелецком (он передал в дар музею флота картины И.К. Айвазовского), семье генерала А.Н. Витмера (более 80 картин его частной коллекции образуют фонд музея им. М.П. Крошицкого).

Отдельная экспозиция посвящена священнослужителям Русской православной церкви, ушедших в изгнание вместе с Белой армией. Эти материалы создатели выставки собирали около 10 лет. По мнению историков, период Русского исхода изучен мало. Сейчас специалисты работают над созданием исследовательского центра и храма в память о жертвах гражданской войны, а к 100-летию эвакуации планируют выпустить книгу, информацию для которой собирают в архивах.

“Буквально несколько дней назад нашли в одном из архивов, что уходило из Балаклавы небольшое судно в Константинополь с детским приютом. Более 100 человек: и грудные дети были – те, чьи родители погибли в годы Гражданской войны и те, кто в этой суматохе ушли отсюда, но, опять-таки, Севастопольская эвакуация, в отличие от Новороссийской и Одесской, прошла организованно, достойно и люди уходили с высоко поднятой головой”, – рассказывает Вадим Прокопенков, председатель исторического клуба “Севастополь Таврический”.

Утром в ДОФе прошел общефлотский урок истории «Севастополь. Хроника 1920 года».

«Русский Исход» коснулся не только Севастополя – эвакуация шла из всех портов Крымского полуострова, который до конца 1920 года оставался под контролем Белой армии. Красная армия вошла в Севастополь, когда корабли белогвардейцев уже были на рейде. Командовали эвакуацией генерал Врангель и адмирал Кедров.

В ноябре 1920 года в эмиграцию отсюда уехали 146 тысяч человек, не считая членов корабельных команд. За время перехода затонул только один миноносец, остальные суда благополучно пришли в порт Константинополя, на тот момент оккупированный войсками Антанты. Русский флот оттуда перебазировался в тунисский порт Бизерту. На кораблях «русской эскадры», помимо матросов и офицеров флота, остались около 5400 беженцев, включая казаков и корниловцев. А большинство дворян из Константинополя уехали в страны Европы, где не было войны.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь