В СевГУ выросло число иностранных студентов

2 сентября 2019     17
В СевГУ выросло число иностранных студентов

Почти 3 тысячи абитуриентов сегодня стали студентами Севастопольского государственного университета. Они представляют все регионы России и ещё 20 государств. Зарубежных студентов в этом учебном году стало больше.

В СевГУ в новом учебном году будут учиться молодые люди из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии, а также из стран дальнего зарубежья: Афганистана, Вьетнама, Камеруна, Конго, Кот-д’Ивуара, Норвегии, Нигерии, США, Турции, Чехии.

“Мы открыли 26 новых специальностей, включая такие, как архитектура, строительство, градостроительство, ландшафтная архитектура. Расширили подготовку и приём по педагогическим направлениям, что связано с задачей обеспечения педагогами школ города”, – рассказал Владимир Нечаев, ректор Севастопольского государственного университета.

Для студентов университета на Северной стороне после ремонта откроется общежитие на 250 мест. А представление о научной жизни первокурсники и гости вуза могли составить на выставке проектов, которые СевГУ ведёт вместе с предприятиями и учреждениями культуры. Например, создание робота для проведения работ под водой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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