В СевГУ в пятый раз прошел большой студенческий бал

27 января 2020     19
В СевГУ в пятый раз прошел большой студенческий бал

Севастопольские студенты отметили свой праздник, который в России совпадает с Татьяниным днем. В Севастопольском государственном университете прошел ежегодный Студенческий бал. Его посетил и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя.

Если театр начинается с вешалки, то танцевальный вечер – с улыбки конферансье.

«Гостей бала ждет увлекательное путешествие в мир студенчества, в мир тепла, добра и главное – в мир прекрасного», – анонсирует события вечера Николай Коваленко, актер драматического театра им. Лавренёва Черноморского флота, приглашенный в качестве конферансье.

Наряду с актером Джои Бэти и Государственным Омским народным хором песню Лютика исполнил и аспирант института радиоэлектроники и информационной безопасности Андрей Поморев.

«Интересная композиция, недавно вышел сериал «Ведьмак», я его посмотрел, очень впечатлился, услышал композицию, увидел, что есть минус в интернете, и вот я решил сыграть композицию», – рассказывает Андрей.

Отметить Татьянин день пришли около ста гостей. И только у двух участниц бал совпал с именинами. Специалист по учебно-методической работе Севастопольского госуниверситета Татьяна Гурина после работы еженедельно разучивала танцевальные партии.

«Я отмечаю четвертый год подряд день своих именин на студенческом балу, 25 января. И в этом году был замечательный сюрприз – меня впервые поздравил наш губернатор и подарил мне букет цветов, это было очень приятно», – говорит Татьяна Гурина.

«Всем нашим севастопольским студентам желаю любви, счастья, творчества! Люди творческие получают через балы дополнительную энергию для того, чтобы быть успешными и в академическом смысле», – поздравил ребят Михаил Развожаев, приехавший на пятый юбилейный студенческий бал.

Кроме па танцоры в тесных рядах обсуждают и планы на вечер. История, которая стала классикой для таких событий. Он – нахимовец, она – математик находят друг друга в русском вальсе.

  

«Благодаря этому балу я начал встречаться со своей девушкой Кариной. Мы познакомились просто в соцсетях, и это было как раз во время бала. И вот она намекнула, я пригласил и вот, собственно, мы здесь», – рассказывает Алексей Деряжный, курсант Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова.

Репетиции начались еще в ноябре. Но исполнять 21 танец решаются немногие – в плотных костюмах и пышных платьях становится душно. О смене места уже задумалось руководство университета.

«У нас есть мысль когда-нибудь провести большой студенческий бал, но это, видимо, надо делать летом на Голландии, на огромном плацу, но надо до этого дорасти», – поделился планами Владимир Нечаев, ректор Севастопольского государственного университета.

Студенческий бал демократичен – для танцоров ввели дресс-код, а вот к гостям строгих требований нет: на паркете рады всем.

Екатерина Копыткова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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