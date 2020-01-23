В СевГУ готовятся к V студенческому балу

25 января – в день студента – в корпусе СевГУ на улице Гоголя в пятый раз пройдет открытый бал, участвовать в котором будут не только студенты Севастопольского государственного университета, но и танцевальные пары из филиала МГУ имени М. В. Ломоносова, курсанты Черноморского ВВМУ имени П.С. Нахимова, института экономики и права Академии труда и социальных отношений.

На праздник приглашены ученики школ и выпускники этих вузов. Количество мест в зале ограничено, поэтому вход по пригласительным билетам.

Репетиции начались в октябре и проходили 4 раза в неделю: студенты к этому балу всегда готовятся серьезно. Для многих из них это самое яркое событие в студенческой жизни.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы Студенческий бал в СевГУ/ ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь