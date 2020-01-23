В СевГУ готовятся к V студенческому балу

23 января 2020     18
В СевГУ готовятся к V студенческому балу

25 января – в день студента – в корпусе СевГУ на улице Гоголя в пятый раз пройдет открытый бал, участвовать в котором будут не только студенты Севастопольского государственного университета, но и танцевальные пары из филиала МГУ имени М. В. Ломоносова, курсанты Черноморского ВВМУ имени П.С. Нахимова, института экономики и права Академии труда и социальных отношений.

На праздник приглашены ученики школ и выпускники этих вузов. Количество мест в зале ограничено, поэтому вход по пригласительным билетам.

Репетиции начались в октябре и проходили 4 раза в неделю: студенты к этому балу всегда готовятся серьезно. Для многих из них это самое яркое событие в студенческой жизни.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы Студенческий бал в СевГУ/ ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 23.01.2020
Вести Севастополь 23.01.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Из-за ремонта здания пешеходы пошли на дорогу. Почему до начала работ строители не позаботились о пешеходном …


В Феодосии спасатели оказали помощь собаке с щенком
В Феодосии спасатели оказали помощь собаке с щенком

Необычную спасательную операцию пришлось провести накануне днем сотрудникам Феодосийского отряда «КРЫМ-СПАС».  Горожане сообщили им, что возле теплотрассы застряла собака с …


Порядка 2 млрд рублей потратят на ремонт домов-памятников в Петербурге
Порядка 2 млрд рублей потратят на ремонт домов-памятников в Петербурге

В Санкт-Петербурге начинается масштабная кампания по реставрации домов-памятников. На это планируется потратить около 2 млрд рублей. Как рассказал глава комитета …


Стало известно, когда появится единая валюта России и Беларуси
Стало известно, когда появится единая валюта России и Беларуси

Единая валюта в России и Беларуси может быть введена не ранее 2030 года. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам …


Участников марша на Крым предлагают встретить «праздничными автозаками»
Участников марша на Крым предлагают встретить «праздничными автозаками»

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская предложила встречать «праздничными автозаками» участников украинского марша на Крым. Об этом она написала в своем Telegram-канале. «Мы вас …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты