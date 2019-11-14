В СевГУ для будущих менеджеров провели серию тренингов

Как придумать успешный проект и открыть своё дело? В Севастопольском госуниверситете прошла серия тренингов и семинаров для будущих предпринимателей.

Это одно из мероприятий государственной программы поддержки и развития малого бизнеса. Участники тренинга – студенты кафедры менеджмента. Накануне с ними работали профессиональный маркетолог, руководитель отдела продаж крупной компании и психолог, специализирующийся на командообразовании. Сегодня они должны применить полученные знания – разработать бизнес-план и доказать его состоятельность.

«Мы теперь фактически шлифуем их академические знания, которые они долго получали в институте, – рассказал бизнес-тренер Денис Будаев. – Пытаемся увязать с практикой, потому что я практикующий консультант по подготовке к масштабированию бизнеса. Я даю им здесь те нюансы, которые помогут им правильно сделать проект».

Бизнес-переговоры, технологии управления, особенности делового планирования – всё это, безусловно, пригодится молодым людям, которые решили открыть свой бизнес. Некоторые из них уже совмещают учёбу в вузе с работой.

«Бизнес – это свобода! Ты можешь творить, что угодно! Ты безумно рискуешь, когда создаёшь что-то новое, но ты получаешь от этого удовольствие, – рассуждает Илья Рогачёв, студент СевГУ. – Именно ты можешь создать то, чего никогда не было. Или адаптировать то, что когда-то было под рамки текущего времени. Именно это и держит предпринимателей и мотивирует их на новое».

Семинары и тренинги проходили в “Точке кипения” – так называются пространства коллективной работы. В октябре они были созданы более чем в тридцати российских городах на базе ведущих образовательных учреждений. В Севастополе “Точка кипения” открыта в СевГУ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь