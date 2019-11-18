В СевГУ для школьников провели День открытых дверей

В СевГУ прошел первый в этом учебном году день открытых дверей. Школьникам рассказали, на какие специальности можно поступить, какие новые направления подготовки будут введены, а также показали лаборатории, учебную телестудию и кампус.

Как правильно пилотировать коптеры, школьникам показали в «Точке кипения» СевГУ. Для этого студенты Института информационных технологий и управления в технических системах смонтировали специальный полигон: коптер должен был пролететь через кольцо и облететь вокруг штативов.

Школьники смогли посмотреть, чему учат именно на тех факультетах, которые они планируют выбрать. Многие абитуриенты выбирают, в какой вуз им подать документы, и такие дни открытых дверей позволяют им лучше познакомиться с СевГУ.

Следующий день открытых дверей назначен на 22 декабря.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы СевГУ

Источник: Вести.Севастополь