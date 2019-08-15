В СевГУ испытывают морской беспилотник для создания карты глубин

15 августа 2019     15
В СевГУ испытывают морской беспилотник для создания карты глубин

На кафедре «Техническая экспертиза и управление качеством» Политехнического института СевГУ сейчас разрабатывают беспилотный надводный аппарат, способный измерять глубину небольших водоемов.

«Когда наша работа будет завершена, университет сможет производить работы для военных или экологической службы. Мы будем размещать их приборы на нашем аппарате и обеспечивать их работу в труднодоступных местах акваторий: в небольших бухтах или загрязненных озерах, куда подводную лодку с экипажем нерентабельно привозить. За счет компактности аппарата это гораздо дешевле и быстрее», — рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры «Техническая экспертиза и управление качеством» Владимир Никишин.

На аппарате можно будет размещать и другое измерительное оборудование. Сейчас ученые проводят натурные испытательные работы в бухте Голландия. Беспилотник создается на внутренний грант СевГУ в размере миллиона рублей.

Фото пресс-службы СевГУ

Источник: Вести.Севастополь

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