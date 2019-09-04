В СевГУ начались встречи с военными, награжденными за мужество и героизм

Cтуденты Севастопольского госуниверситета встретились с участниками антитеррористических операций. Это общение состоялось в рамках федерального проекта «Диалог с Героем». Такие встречи будут проходить в Севастополе до середины сентября.

Кавалер двух медалей «за Отвагу» подполковник запаса Вадим Максимов служил в СОБРе, кавалер трёх орденов Мужества подполковник запаса Максим Дубинин – из легендарной «Альфы». Гости рассказали студентам о своей антитеррористической работе, ответили на их вопросы. Закончилась встреча зажжением свечей и минутой молчания в память о погибших в Беслане 15 лет назад.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь