В СевГУ открылась новая лаборатория

Планетарный миксер, хлебопекарная печь и специальный шкаф для теста. В Севастопольском государственном университете открылась учебная технологическая лаборатория. Её оснастили современным тепловым, холодильным и механическим оборудованием, которое соответствует федеральным и международным стандартам.

Работники сферы общественного питания смогут пройти там профессиональную переподготовку и повысить свою квалификацию. А студенты 1-4 курсов – на практике освоить технику приготовления различных блюд и напитков.

«Довольно большой спектр дисциплин у нас в учебном плане. Это и технология продукции, и кухни народов мира, оборудование предприятия общественного питания, барное дело, организация работы сомелье, диетическое питание. Ну и, таким образом, конечно, все четыре курса они заняты и участвуют при выполнении лабораторных работ именно здесь в лаборатории. Поэтому, мы рады, что смогли эту лабораторию открыть», – делится заведующий кафедрой «Пищевые технологии и оборудование» Севастопольского государственного университета Николай Покинтелица.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь